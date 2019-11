Με ρόπαλα στο γήπεδο οι οπαδοί της Νάπολι (vid)

Λίβερπουλ και Νάπολι αναμετρώνται στο «Άνφιλντ» σε ματς που θα κρίνει εν πολλοίς την πρωτιά του πέμπτου ομίλου του Champions League.

Οι Ιταλοί έχουν τη στήριξη των φιλάθλων τους σε αυτό τον δύσκολο αγώνα, οι οποίοι όμως πήγαν στο γήπεδο κρατώντας ρόπαλα, ενώ προκάλεσαν επεισόδια και με τους Άγγλους αστυνομικούς.

Police helicopter currently flying overhead at Anfield. Seems to be connected to this act of pre-match idiocy by some Napoli fans pic.twitter.com/20lOyu8Cq4 #LFC #UCL

— Richard Buxton (@RichardBuxton_) November 27, 2019