Δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της νοκ-άουτ φάσης ο Σκόλα

Τι και αν έχει «πατήσει» τα 39 χρόνια ζωής; Ο Λουίς Σκόλα έγραψε ιστορία για ακόμα μία φορά πετυχαίνοντας 20 πόντους κόντρα στην Σερβία στην επική πρόκριση των Λατινοαμερικάνων στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αρχηγός της Αργεντινής με τους πόντους που πέτυχε, πέρασε στην δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ που έχουν πετύχει τους περισσότερους πόντους στην ιστορία των νοκ-άουτ.

Ο Σκόλα έφτασε τους 201 πόντους και πλέον βρίσκεται μόνο πίσω από τον πρωτοπόρο Χουάν Κάρλος Ναβάρο(213).

Στο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Γαλλία-ΗΠΑ, ο ηγέτης της «αλμπισελέστε» θα έχει την ευκαιρία να προσπεράσει τον Ισπανό και να καταγράψει ακόμα μια πρωτιά.

LIVING LEGEND!!

Luis SCOLA 🇦🇷 is only the second player scoring 200+ points in knockout stages in the FIBA Basketball World Cup (201). The other player is Spain’s Juan Carlos Navarro 🇪🇸 (213).

