Τα καρφώματα του Γιάννη που ξεσήκωσαν τον κόσμο

Η Εθνική αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ξεκίνησε δυναμικά.

Η επίσημη αγαπημένη έπαιξε καλή άμυνα, έκλεψε τη μπάλα, ο Καλάθης έδωσε την ασίστ και ο Γιάννης κάρφωσε δυναμικά με τα δύο χέρια, αφού βγήκε τετ-α-τετ με το καλάθι των Μαυροβούνιων.

Giannis Antetokounmpo gets his first points of the World Cup in trademark fashion. pic.twitter.com/3Abiv9SLBn

— Kane Pitman (@KanePitman) September 1, 2019