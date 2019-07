Η Παρτιζάν ανακοίνωσε παραχώρηση Μάρκοβιτς στον Ολυμπιακό

Ο Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς είναι παίκτης του Ολυμπιακού, με τους Σέρβους να ανακοινώνουν τη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους, αποκαλύπτοντας και τα οικονομικά δεδομένα της μετακίνησης

Ο Μάρκοβιτς βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και τα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, συζητώντας τις λεπτομέρειες της μετακίνησής του στους Πειραιώτες. Ωστόσο επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Ολυμπιακού δεν υπάρχει ακόμα.

Την είδηση ωστόσο φαίνεται να δίνουν οι ίδιοι οι Σέρβοι που μέσω twitter εύχονται στον 19χρονο κεντρικό αμυντικό καλή επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα στον Ολυμπιακό.

Το ίδιο tweet αναφέρει πως το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 1.5 εκατ. ευρώ συν ένα 10% ποσοστό μεταπώλησης για την Παρτιζάν.

Svetozar Marković has completed his transfer to @olympiacos_org. The fee is €1.5m plus a 10% sell on clause.

Good luck in Athens, Svetozar, you’ll always be a ⚫️⚪️ pic.twitter.com/bR6DB8VZbT

— Partizan Belgrade 🇬🇧 (@FKPartizanEN) July 8, 2019