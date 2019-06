Κουλούρης: «Θα έχω για πάντα την οικογένεια του ΠΑΟΚ μαζί μου» (pic)

View this post on Instagram

Η οικογένεια είναι αυτή που σου δίνει τα εφόδια να γίνεις σωστός άνθρωπος και να βρεις τη δύναμη να κυνηγήσεις τα όνειρα σου. Αισθάνομαι τυχερός που η δική μου ποδοσφαιρική οικογένεια, την οποία θα έχω πάντα μαζί μου, είναι ο ΠΑΟΚ. Με την υπομονή να μυήσει ένα νέο παιδί στα μυστικά του ποδοσφαίρου και την κατανόηση να το αφήσει την κατάλληλη στιγμή να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Ευχαριστώ την οικογένεια Σαββίδη και τον κόσμο του ΠΑΟΚ για τη στήριξη και την αγάπη τους. Καλή συνέχεια φίλοι μου ! @paok_fc #thankyou 🙏