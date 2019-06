Ολυμπιακός : Η Αλίκη παραμένει στη χώρα των ερυθρόλευκων θαυμάτων

View this post on Instagram

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αλίκη Κωνσταντινίδου, η οποία υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν στο δυναμικό της ομάδας βόλεϊ Γυναικών. . 📝 Διαβάστε την δήλωση της Αλίκης Κωνσταντινίδου εδώ ➡️ bit.ly/AlicaoOSFP . #osfp #olympiacos #olympiacossfp #volleyball #volleyballwomen #volleyleaguewomen #alicao #AlikiKonstantinidou #MaziStinKoryfi