Υποδοχή… ηρώων στους πρωταθλητές Ευρώπης της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ χτες (1/6) επικράτησε της Τότεναμ με 2-0 στη Μαδρίτη και πανηγύρισε την κατάκτηση του 6ου Champions League στην Ιστορία της.

Οι πανηγυρισμοί παικτών, τεχνικού επιτελείου και οπαδών ξεκίνησαν με το που σφύριξε τη λήξη του ματς ο Σκόμινα και αναμένεται να κορυφωθούν με την άφιξη των Reds στο Λίβερπουλ.

Ήδη ο Γιούργκεν Κλοπ και οι παίκτες του έγιναν μάρτυρες μιας αποθεωτικής υποδοχής στην πίστα του αεροδρομίου με δύο πυροσβεστικά οχήματα να σχηματίζουν αψίδα θριάμβου εκτοξεύοντας νερό για να περάσει από κάτω το αεροπλάνο της αποστολής.

Here they are!!!!

