Ρωσία: Εκρήξεις σε εργοστάσιο πυρομαχικών με 15 τραυματίες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από εκρήξεις σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στην πόλη Ντζερζίνσκ στη Ρωσία, όπως μεταδίδουν τα τοπικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Interfax επικαλούμενα το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Ένα τμήμα του κτιρίου που βρίσκονταν η γραμμή παραγωγής καταστράφηκε μερικώς, ενώ ξέσπασε φωτιά στις εγκαταστάσεις όπου ήταν αποθηκευμένα εκρηκτικά και πυρομαχικά. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης οι εκρήξεις προκλήθηκαν από πρόβλημα στη διαδικασία παραγωγής.

#Update: Just in – The shockwave of the factory explosion was felt miles away from the blast, leaving some homes destroyed near it and lots of windows broken and facades crumbling. When a material factory who produced the substance of TNT, has exploded in #Dzerzhinsk #Russia pic.twitter.com/AtHUKGIPED

