Κλοπ : «Αστεία η επιλογή του Μπακού για τον τελικό του Europa League»

Επέκρινε την επιλογή του Μπακού ως τόπο διεξαγωγής του τελικού του Europa League ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, τονίζοντας ότι η UEFA πρέπει να βρει ένα διαφορετικό τρόπο επιλογής των πόλεων που θα φιλοξενούν τους μεγάλους αγώνες.

Οι οπαδοί της Άρσεναλ και της Τσέλσι αντιμετωπίζουν ένα ταξίδι μετ΄ επιστροφής άνω των 8.000 χλμ, προκειμένου να παρακολουθήσουν την «εμφύλια» σύγκρουση των ομάδων του Λονδίνου δίπλα στην Κασπία Θάλασσα στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού, στις 29 Μαΐου.

«Νομίζω ότι η Μαδρίτη όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League είναι απίστευτα ακριβή, αλλά το να πας στο Μπακού για έναν τελικό του Europa League, αυτό είναι πραγματικά αστείο», δήλωσε ο Κλοπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League.

