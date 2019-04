Λονδίνο: Πυροβολισμοί κοντά στην Ουκρανική πρεσβεία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Λονδίνου, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στην Ουκρανική πρεσβεία.

Ενοπλοι αστυνομικοί άνοιξαν το πρωί του Σαββάτου πυρ κατά οχήματος που προσέκρουσε στο προσωπικό αυτοκίνητο του πρέσβη της Ουκρανίας στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η εφημερίδα «Telegraph», επικαλούμενη εκπρόσωπο της πρεσβείας, ένα όχημα έπεσε πάνω σε αυτό του πρέσβη, με την αστυνομία να κρίνει ότι ο οδηγός του αποτέλεσε απειλή για τον πρέσβη.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ωστόσο ο δράστης απομακρύνθηκε και συνελήφθη.

Αναφορές στα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον δέκα πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος μίλησε στην Standard, οι Αρχές έκαναν χρήση πυρών, όμως επιβεβαίωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση το περιστατικό θεωρείται λήξαν ενώ οι άντρες της αστυνομίας παραμένουν στο σημείο.

