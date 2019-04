Τεράστιο πλήγμα για Τότεναμ : Τέλος η σεζόν για τον Κέιν

Μέσω twitter ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο Άγγλος φορ έχει υποστεί «σοβαρό τραυματισμό του πλάγιου συνδέσμου στον αριστερό του αστράγαλο» στη νίκη της ομάδας με 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη Τρίτη και μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε εκτιμάται ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και ίσως επιστρέψει για να παίξει στο League Nations με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αγγλίας τον Ιούνιο. Ο 25χρονος άσος θα υποβληθεί σε περισσότερες εξετάσεις τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζουμε ότι στο 55ο λεπτό του αγώνα, ο Κέιν δεν άντεξε και μετά από ένα μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου αποσύρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο και πήγε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.

Εκεί διαπιστώθηκε πως έχει σοβαρό πρόβλημα στο πέλμα του αριστερού ποδιού του, με τον τεχνικό των γηπεδούχων να δηλώνει μετά το τέλος του ματς, ότι ο ποδοσφαιριστής του είναι πάρα πολύ πιθανό να μην αγωνιστεί ξανά στην τρέχουσα σεζόν!

Εν τέλει, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον άσο των Σπιρουνιών…

