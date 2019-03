Είναι… μάγος: Ο Σβεντ «έκρυψε» την μπάλα

Ο Αλεξέι Σβεντ δεν είναι μόνο ο κορυφαίος σκόρερ της εποχής του στην Ευρωλίγκα, αλλά είναι και ένας από τους καλύτερους πασέρ.

Αυτό ακριβώς το ταλέντο του έδειξε ο Ρώσος γκαρντ της Χίμκι στο ματς της Μόσχας με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Αφού «κορόιδεψε»… ολόκληρη την 5άδα των Ισραηλινών, «εμφάνισε» τη μπάλα στα χέρια του Μάλκολμ Τόμας ο οποίος σκόραρε κάτω από το καλάθι.

We’re not even surprised about the passes @Shved23 makes for his teammates 🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/phHzr3cKh9

— EuroLeague (@EuroLeague) March 22, 2019