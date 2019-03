Στα ύψη η ένταση ΗΠΑ – Τουρκίας για τους S-400

Στα ύψη έχει ανέβει το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ, αναφορικά με την αγορά των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 από την Άγκυρα.

Ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει διαμηνύσει πολλάκις ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να τον αποτρέψει από την αγορά τους, ενώ την ίδια στιγμή το Πεντάγωνο συνεχίζει τις απειλές, καθιστώντας σαφές ότι η Τουρκία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «σοβαρές συνέπειες», εάν προχωρήσει, στην αγορά τους.

Μήνυμα – προειδοποίηση προς την Τουρκία έστειλε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, Τσαρλς Σάμερς.

«Εάν η Τουρκία πάρει τους S-400, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στις σχέσεις μας, τις στρατιωτικές σχέσεις μας» απάντησε ο Σάμερς, ερωτηθείς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στο Πεντάγωνο, σχετικά με την πρόθεση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αγοράσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα.

«Δεν θα μπορούν να έχουν τα F-35 και τους (πυραύλους) Patriot» συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Acting @ChiefPentSpox definitively tells reporters there will be «grave consequences» for @NATO ally Turkey if it takes delivery of Russian S-400 system. He says Turkey participation in F-35 and delivery of Patriot will be at risk. 1st time Pentagon speaks of GRAVE CONSEQUENCES.

— Barbara Starr (@barbarastarrcnn) March 8, 2019