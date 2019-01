Απάντησε στον Μπλατ ο Σμιθ! (pics)

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Στέφεν Σμιθ απάντησε στον προπονητή του Ολυμπιακού, Ντέιβιντ Μπλατ. Ο Αμερικανοισραηλινός κόουτς είχε βρεθεί στο Τελ Αβίβ την παραμονή της πρωτοχρονιάς για το συνέδριο «Calcalist’s Forecast 2019» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Λούκα Ντόνσιτς. «Είπα σε όλους πως ο Λούκα ήταν ο καλύτερος παίκτης στο draft» είπε χαρακτηριστικά ο Μπλατ, προσθέτοντας ότι ο Σμιθ είναι άσχετος. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος είχε αναφέρει ότι κορυφαίος ρούκι με διαφορά θα ήταν ο Ντεάντρε Έιτον των Σανς.

Λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προπονητή των ερυθρολεύκων, ο Σμιθ απάντησε φανερά εκνευρισμένος μέσω twitter. Στα μηνύματά του ανέφερε: «Λοιπόν συγχαρητήρια προπονητή Μπλατ. Πραγματικά έκανες αίσθηση με αυτό το σχόλιο. Οπότε είμαι ‘άσχετος’ γιατί πίστευα ότι οι Σανς πρέπει να πάρουν έναν δίμετρο παίκτη με ταλέντο, αντί ενός 19χρονου ταλέντου που είχα παραδεχτεί ότι ποτέ δεν είχα δει; Οκ!Το δέχομαι. Αλλά με μια ερώτηση: Είσαι διατεθειμένος να δεχτείς ότι οι φίλοι σου οι Κινγκς είναι άσχετοι και πήραν τον Μπάγκλεϊ στο Νο2 αντί του Ντόντσιτς; Χάρηκα που σας άκουσα κύριε!».

Well Congrats coach Blatt. You really stepped out there with that take. So I’m “clueless” because I believed the Phoenix Suns should take a 7’1” talent from right up the road for a 19-year-old talent I acknowledged having never seen? Okay! I’ll take the jab. But with a question:

— Stephen A Smith (@stephenasmith) January 3, 2019