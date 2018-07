Είχε δίκιο ο τύπος µε την καντίνα που φώναζε στο τηλέφωνο «σου λέω θα βγούνε στις 22.30 οι Αρτσικ Μόνκιζ (sic)». Οντως, µία ώρα µετά το τελευταίο τραγούδι του συγκροτήµατος Alt-J, ακούστηκαν οι πρώτες νότες του «Four Out of Five» σκορπώντας ρίγη ενθουσιασµού στους σχεδόν 20.000 θεατές που είχαν συγκεντρωθεί έως εκείνη την ώρα στο Terra Vibe για την πρώτη ηµέρα του Rockwave Festival 2018. Το line-up περιλάµβανε δηµοφιλή σχήµατα, όπως οι Get Well Soon και ο Μάιλς Κέιν, όµως οι πιο πολλοί βρέθηκαν εκεί για να δουν τους Arctic Monkeys, µία από τις πιο επιτυχηµένες βρετανικές ροκ µπάντες της εποχής µας. Και δεν απογοητεύτηκαν, αφού η τετράδα από το Σέφιλντ τα έδωσε όλα. Ειδικά ο frontman του συγκροτήµατος, ο Αλεξ Τέρνερ, αποδείχθηκε απολύτως χαρισµατικός - τραγουδούσε και λικνιζόταν αψεγάδιαστα, κι ας φαινόταν ότι τον ζόρισε λιγάκι η ζέστη της Αθήνας. Εµφανίστηκε φορώντας φανελάκι, λευκό γιλέκο και vintage γυαλιά, έµεινε ωστόσο γρήγορα µε το πρώτο, καταβάλλοντας κοπιώδη προσπάθεια για να βγάζει από το πρόσωπό του τα µαλλιά του που έσταζαν από τον ιδρώτα.

Οι Monkeys (όπως έγραφαν τα τεράστια λευκά φωτεινά γράμματα που βρίσκονταν στο φόντο της σκηνής) δεν άφησαν κανέναν παραπονεμένο, ερμηνεύοντας ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και αρκετά κομμάτια από τον καινούργιο τους δίσκο, κάποια από τα οποία τα εκτιμούσες καλύτερα παιγμένα ζωντανά. Το επίσημο setlist έκλεισε με το ξεσηκωτικό «R U Mine», ενώ για το encore μας επεφύλαξαν «Star Treatment», «Arabella» και, φυσικά, το αγαπημένο του ελληνικού κοινού «505». Για το φορτισμένο φινάλε, ο 32χρονος ροκ σταρ ζήτησε από τον Μάιλς Κέιν να τους συνοδεύσει - οι δυο τους είναι κολλητοί φίλοι, έχουν φτιάξει μάλιστα το συγκρότημα The Last Shadow Puppets (και επισκέφθηκαν πριν από δύο χρόνια τη χώρα μας για συναυλία). Στο τελευταίο αυτό τραγούδι ο κόσμος που βρισκόταν μπροστά ύψωσε τα κινητά του φωτίζοντας τον χώρο και έμοιαζε από μακριά η εικόνα σαν αυτό που συμβαίνει όταν η Πανσέληνος φέγγει μια λωρίδα σκοτεινής θάλασσας.

Στην έξοδο όλοι έμοιαζαν συνεπαρμένοι. Χαμηλός ήταν ο μέσος όρος ηλικίας των παρισταμένων, από 20 έως 30 ετών οι περισσότεροι, κορίτσια με τζιν σορτς και αγόρια με t-shirts με «μουσικές» στάμπες. Σκεφτόμουν φεύγοντας πως ένας κύριος που ωρυόταν λίγη ώρα πριν από την εμφάνιση των Arctic Monkeys ότι δεν μπορεί, λόγω της αυξημένης κίνησης, να πάει στο σπίτι του «εξαιτίας ορισμένων περιθωριακών που θέλουν να γλεντήσουν», θα αποφάσιζε αν ερχόταν στο Terra Vibe ότι η βραδιά άξιζε ενδεχομένως την ταλαιπωρία του. Οι υπόλοιποι γνωρίζουμε καλά όταν φτάνουμε σε αυτόν τον μακρινό συναυλιακό χώρο ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως θα χάσουμε μερικές ώρες από τη ζωή μας καθηλωμένοι στο αμάξι μέχρι να φτάσουμε τελικά στην Εθνική Οδό για να επιστρέψουμε στην Αθήνα (ή όποια άλλη πόλη αποκαλούμε σπίτι).