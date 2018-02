Gazprom: Στα 7 δισ. δολάρια ανέβηκε το κόστος του Turkish Stream

Δηλώσεις κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Λονδίνο

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom ανέβασε το κόστος του αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Gazprom Αντρέι Κρουγκλόφ κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Λονδίνο.



«Αρχικά είχαμε πει ότι το κόστος της κατασκευής μπορεί να είναι 6 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά τώρα θεωρούμε ότι θα φθάσει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια» δήλωσε ο Κρουγκλόφ. Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της δανειοδότησης, αλλά όπως είπε, με δεδομένη την υπάρχουσα πραγματικότητα, το πιθανότερο είναι ότι ο αγωγός Turkish Stream θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Gazprom και εν συνεχεία μέσω ομολόγων που θα εκδοθούν όπως έγινε στην περίπτωση του Nord Stream”.



Τον Ιανουάριο η Gazprom είχε λάβει την άδεια από την τουρκική κυβέρνηση για να προχωρήσει στην κατασκευή της δεύτερης γραμμής του θαλασσίου τμήματος του αγωγού. Οι επενδύσεις που θα κάνει η Gazprom στην κατασκευή του Turkish Stream το 2018 εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 182,4 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ) σε σχέση με τα 93 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ) που είχαν επενδυθεί το 2017. Παλαιότερα η Gazprom προγραμμάτιζε να επενδύσει το ποσό των 11,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατασκευάζονταν τέσσερις γραμμές του αγωγού.



Τον Μάιο του 2017 η Gazprom άρχισε την κατασκευή του θαλασσίου τμήματος του αγωγού στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Το έργο προβλέπει ότι ο αγωγός φυσικού αερίου θα ξεκινάει από τα ρωσικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, θα φθάνει υποθαλάσσια στην Τουρκία και εν συνεχεία θα καταλήγει στην ελληνοτουρκική μεθόριο. Το μήκος του θαλασσίου τμήματος του αγωγού θα φθάνει τα 930 χιλιόμετρα ενώ το χερσαίο του τμήμα στο τουρκικό έδαφος τα 180 χιλιόμετρα.



