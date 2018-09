Οχι εξωγήινοι αλλά ύποπτος για παιδική πορνογραφία πίσω από το κλείσιμο του αστεροσκοπείου των ΗΠΑ

FBI Police vehicles sit parked outside of the J. Edgar Hoover Federal Bureau of Investigation Building in Washington, U.S., February 1, 2018. U.S. President Donald Trump is expected to announce soon that he will release a controversial memo that purports to show bias against him at the FBI and Justice Department as they investigated contacts between Trump's presidential campaign and Russia. REUTERS/Jim Bourg (File: 2018-02-01T184931Z_2112860726_HP1EE211GAI0P_RTRMADP_3_USA-TRUMP-RUSSIA.JPG )

Το μυστηριώδες 11ήμερο κλείσιμο από το FBI του ηλιακού αστεροσκοπείου Sunspot Solar Observatory στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ σχετιζόταν με την έρευνα που έκαναν οι Αρχές για έναν καθαριστή, ο οποίος ήταν ύποπτος πως χρησιμοποιούσε το ασύρματο δίκτυο Ίντερνετ του αστεροσκοπείου για να στέλνει και να λαμβάνει υλικό παιδικής πορνογραφίας. Αυτό αποκαλύπτουν έγγραφα του FBI, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, ρίχνοντας έτσι φως στο μυστήριο και διαψεύδοντας τους συνωμοσιολόγους που είχαν σπεύσει να συσχετίσουν την υπόθεση με κουκούλωμα ανακάλυψης εξωγήινων, με δεδομένο ότι η διάσημη για τους «ουφολόγους» πόλη Ρόσγουελ (όπου υποτίθεται είχαν βρεθεί το 1947 τα συντρίμμια UFO και πτώματα εξωγήινων), καθώς και δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση. Το FBI αποφάσισε να κλείσει και να εκκενώσει το αστεροσκοπείο φοβούμενο μήπως ο ύποπτος αποτελέσει απειλή για το υπόλοιπο προσωπικό. Αν και το αστεροσκοπείο άνοιξε ξανά τη Δευτέρα, προς το παρόν τουλάχιστον ο ύποπτος ούτε έχει συλληφθεί, ούτε του έχει απαγγελθεί επίσημη κατηγορία, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.