Καταγγελίες στις ΗΠΑ για σεξουαλική επίθεση από Κάβανο

FILE PHOTO: Supreme Court nominee Brett Kavanaugh testifies during the third day of his confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee on Capitol Hill in Washington, U.S., September 6, 2018. REUTERS/Alex Wroblewski - RC11FB89A210/File Photo (File: 2018-09-17T122418Z_1657770371_RC1C07667800_RTRMADP_3_USA-COURT-KAVANAUGH.JPG )

«Κανείς δεν έχει περισσότερα προσόντα για τη θέση αυτή, κανείς δεν την αξίζει τόσο» είχε δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζοντας τον Μπρετ Κάβανο, πριν από δύο μήνες, ως υποψήφιο για το πόστο ενός από τα εννέα ισόβια μέλη του ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο 53χρονος εφέτης προορίζεται να αντικαταστήσει τον δικαστή Αντονι Κένεντι, ο οποίος περί τα τέλη του περασμένου Ιουνίου ανακοίνωσε ότι συνταξιοδοτείται. Την ερχόμενη Πέμπτη (20/9) η Γερουσία καλείται, όπως ορίζει ο νόμος, να εγκρίνει τον διορισμό του Κάβανο και αν υπερψηφιστεί, οι ισορροπίες στο ανώτατο δικαστικό σώμα της χώρας θα αλλάξουν υπέρ του συντηρητικού στρατοπέδου για πολλά χρόνια, με δεδομένο ότι το αξίωμα είναι ισόβιο. Από την ώρα μηδέν η επιλογή του Κάβανο είχε πυροδοτήσει μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση και οι Δημοκρατικοί είχαν πράξει ό,τι περνούσε από το χέρι τους προκειμένου να αποδομήσουν το προφίλ του, όπως να τονίζουν επί παραδείγματι ότι πρόκειται για ένα άτομο εξαρτημένο από τον τζόγο που χρήζει ιατρικής παρακολούθησης. Στη διάρκεια των ακροάσεων για τον διορισμό του προ ημερών, οι Δημοκρατικοί τον πίεσαν ασφυκτικά με σκληρές ερωτήσεις προκειμένου να επηρεάσουν τους γερουσιαστές που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη τη στάση τους στην ψηφοφορία της Πέμπτης για το εάν θα πρέπει ή όχι να αναλάβει τη χηρεύουσα θέση. Η γυναίκα που δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση Ηταν όμως η αποκάλυψη μιας γυναίκας στην εφημερίδα «Washington Post», αρχικά ανώνυμα και κατόπιν επώνυμα, η οποία κατηγορεί τον Κάβανο για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του ’80, που ήρθε ως βούτυρο στο ψωμί τους. Η 51 ετών Κριστίν Μπλέιζι Φορντ, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Πάλο Αλτο της Καλιφόρνιας, κατηγορεί τον Κάβανο για σεξουαλική επίθεση στη διάρκεια μιας νύχτας όταν ως μαθητής λυκείου ο Κάβανο είχε μπει ένα βράδυ μεθυσμένος στο δωμάτιό της, έπεσε πάνω στο κρεβάτι της και προσπάθησε να τη βιάσει. Οπως καταγγέλλει στην εφημερίδα, ο Κάβανο της έκλεινε με βία το στόμα για να καλύψει τα ουρλιαχτά της ενώ επιχειρούσε να της βγάλει τα ρούχα. Τελικά κατάφερε να του ξεφύγει και να βγει από το δωμάτιο. Η ίδια αναφέρει ότι για πολλά χρόνια κουβαλούσε το τραύμα εκείνης της επίθεσης και παρέδωσε στην εφημερίδα τις σημειώσεις των ψυχοθεραπευτών της οι οποίοι τις κράτησαν στη διάρκεια των επόμενων ετών. Από την πλευρά του, ο Μπρετ Κάβανο διαψεύδει κατηγορηματικά την καταγγελία, ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητά του, ενώ ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές που μέχρι πριν από λίγες ημέρες δήλωναν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση αναβολής της ψηφοφορίας, είναι διχασμένοι σύμφωνα με τον εγχώριο Τύπο, αξιώνοντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης προκειμένου να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον δικαστή. Τι θα σημάνει ο διορισμός του Η επιλογή του συντηρητικού Κάβανο για το Ανώτατο Δικαστήριο είναι μία από τις πιο σημαντικές που έχει λάβει ο πρόεδρος Τραμπ, καθώς αναμένεται να έχει άμεσες και μακροχρόνιες συνέπειες στη χώρα και την αμερικανική κοινωνία. Το Ανώτατο Δικαστήριο λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις νόμου και τάξης αλλά και αποφάσεις που άπτονται ζητημάτων όπως η οπλοκατοχή, η μεταναστευτική πολιτική και οι αμβλώσεις. Μολονότι ο δικαστής Κένεντι, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει ο Κάβανο, είχε τη φήμη συντηρητικού νομικού, η στάση του στο Ανώτατο Δικαστήριο χαρακτηρίστηκε από μετριοπάθεια και ψήφιζε κατά περίπτωση υπέρ της προοδευτικής ή της συντηρητικής πλειοψηφίας. Είχε επί παραδείγματι ψηφίσει υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων και υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι οι αποφάσεις του δεν μπορούν να εφεσιβληθούν, παρά μόνο να αλλάξουν με άλλη απόφαση του ιδίου δικαστηρίου ή με συνταγματική τροποποίηση, με την επιλογή του Κάβανο ο Τραμπ εξασφαλίζει την αλλαγή συσχετισμών στο Σώμα που βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα της δικαστικής εξουσίας: πλειοψηφία πέντε ψήφων έναντι τεσσάρων που είναι οι προοδευτικοί.