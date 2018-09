Ιταλία:κυβερνητικές υποσχέσεις για κλειστά εμπορικά κέντρα τις Κυριακές

People buy fruit and vegetables in a street market in Rome, Italy, August 11, 2016. Picture taken August 11, 2016. REUTERS/Max Rossi

Αλλαγές στα ωράρια λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και συγκεκριμένα στον κανονισμό λειτουργίας των εμπορικών κέντρων σε αργίες και Κυριακές προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος του ιταλικού κυβερνητικού συνασπισμού, υπουργός Εργασίας και ηγέτης του Κινήματος των Πέντε Αστέρων Λουίτζι Ντι Μάιο. «Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει σταματήσει η λειτουργία των εμπορικών κέντρων τις Κυριακές», ανακοίνωσε ο Ντι Μάιο, προσθέτοντας ότι θα εγκριθεί ειδικός νόμος, με τον οποίον θα τροποποιηθεί η νομοθεσία για απελευθέρωση των ωραρίων λειτουργίας, την οποία είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του τεχνοκράτη Μάριο Μόντι. Ο νέος νόμος αναμένεται να προβλέπει την περιορισμένη λειτουργία των εμπορικών κέντρων και καταστημάτων τις Κυριακές, με πρόθεση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε να μην μένουν ανοικτά για περισσότερες από από οκτώ Κυριακές τον χρόνο. «Η απελευθέρωση των ωραρίων που θέσπισε η κυβέρνηση Μόντι καταστρέφει τις ιταλικές οικογένειες, πρέπει να αναθεωρήσουμε ότι ισχύει για κανονισμούς και ωράρια», τόνισε ο Ντι Μάιο.