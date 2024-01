Νέα αντιπαράθεση με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της ορκωμοσίας των νέων υπουργών και υφυπουργών για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ξέσπασε ανάμεσα στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη και την Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση δημοσιογράφου «αν έχουμε ορατότητα για τα ομόφυλα ζευγάρια» ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα».

Ο κ. Κασσελάκης στάθηκε σε αυτή τη φράση λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «παρομοιάζει χιλιάδες συμπολίτες του με άλογα».

«Ο ‘φιλελεύθερος’ Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις παρομοίασε χιλιάδες συμπολίτες του με άλογα! Η ισότητα είναι το ‘κάρο’; Και η ‘σέλα’ ποιος είναι; Το νομοσχέδιο που δε φέρνει προς ψήφιση; Ή μήπως ο Βορίδης; Ντροπή του για τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα. Τον καλώ να πει ξεκάθαρα: -Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας υπέρ της ισότητας στον γάμο (που σημαίνει de facto και τεκνοθεσία), ΝΑΙ ή ΟΧΙ; -Θα ζητήσει κομματική πειθαρχία από τους βουλευτές του ή θα ταΐζει ‘σανό’ το ακροδεξιό του ακροατήριο την ώρα που οι προοδευτικές δυνάμεις θα περνούν το νομοσχέδιο με την ψήφο των βουλευτών τους;», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Our “liberal” Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, just compared thousands of Greek citizens to horses!

“Don’t put the cart before the horse” he said regarding a potential bill to finally (!) legalize same-sex marriage in Greece. (A country with no separation of church and… pic.twitter.com/dkcBKCZOY2

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 4, 2024