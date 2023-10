Περιπολίες στη Μαύρη Θάλασσα ξεκινούν ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε δηλώσεις του από την Κίνα.

«Αυτό που πρόκειται να σας πω δεν είναι απειλή. Με δική μου εντολή, η ρωσική Πολεμική Αεροπορία θα ξεκινήσει μόνιμα τις περιπολίες στην ουδέτερη ζώνη του εναέριου χώρου πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Τα αεροσκάφη μας MIG-31 είναι εξοπλισμένα με τα πυραυλικά συστήματα Kinzhal τα οποία είναι γνωστό πως έχουν βεληνεκές πάνω από 1.000 χιλιόμετρα με ταχύτητα 9 mach», σημείωσε ο Πούτιν.

Νωρίτερα, είχε εξαπολύσει πυρά κατά των ΗΠΑ για την αποστολή αεροπλανοφόρων στην Ανατολική Μεσόγειο.

BREAKING: Putin just said the US aircraft carriers are in range of Russia’s airborne hypersonics in the Black Sea

“This is not a threat. But I would just like to inform you on behalf of the Russian Air Force”pic.twitter.com/Apj8Em8O2o

— Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) October 18, 2023