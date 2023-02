Ο προσωρινός απολογισμός του ναυαγίου που σημειώθηκε την περασμένη νύχτα κοντά στις ακτές της Καλαβρίας είναι εξήντα νεκροί, αλλά υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται.

«Η τραγωδία αυτή πρέπει να οδηγήσει σε συμφωνίες όλης της ΕΕ με τις χώρες αναχώρησης των μεταναστών. Πρέπει να αυξηθούν οι βοήθειες, με την επίγνωση ότι τα χρήματα δεν πρέπει να δίνονται σε δικτάτορες ή σε όποιον δεν τα χρησιμοποιεί υπέρ της ανάπτυξης», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταϊάνι.

«Πρέπει να γίνουν συμφωνίες για να σταματήσουν οι αναχωρήσεις, και αυτό δεν προϋποθέτει μόνο έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων των χωρών αυτών. Ελπίζω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται για ένα ιταλικό νάζι», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Dozens of people died when a boat carrying migrants crashed against rocks near the coast of southern Italy, the Italian coast guard and police said https://t.co/HqMSmADKw5 pic.twitter.com/InFM8wzJcp

— Reuters (@Reuters) February 26, 2023