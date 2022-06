Συνεχίζει στους Λέικερς ο Γουέστμπρουκ

Παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς παραμένει και για τη νέα σεζόν ο Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Ο 33χρονος γκαρντ πήρε την απόφαση να κάνει χρήση της σχετικής οψιόν του συμβολαίου του και έτσι θα συνεχίσει να μένει στο Λος Άντζελες και να αγωνίζεται με τη φανέλα των Λέικερς και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, θα βάλει στις τσέπες του το ποσό των 47,1 εκατομμυρίων δολλαρίων.

Στην πρώτη του χρονιά με τους Καλιφορνέζους ο Γουέστμπρουκ μέτρησε 78 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσον όρο 18,5 πόντους, 7,4 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ.

ESPN Sources: Los Angeles Lakers star Russell Westbrook is planning to exercise his $47.1 million option to return to the franchise for the 2022-2023 season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022