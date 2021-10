Ξέφυγε ο Φερστάπεν – Ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο στον Χάμιλτον

Η κόντρα του Μαξ Φερστάπεν με τον Λούις Χάμιλτον καλά κρατεί.

Οι δύο μονομάχοι του τίτλου ήρθαν πολύ κοντά κατά τη διάρκεια των δεύτερων ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Όστιν, με τον ολλανδό πρωτοπόρο της βαθμολογίας να αντιδρά κάπως υπερβολικά ύστερα από μια κίνηση του Βρετανού της Mercedes.

Ο Χάμιλτον βρέθηκε στο πλάι του Φερστάπεν στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού, σε μια κατάσταση που θύμιζε περισσότερο συνθήκες αγώνα παρά ελεύθερα δοκιμαστικά.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε την εσωτερική στο τέλος της ευθείας, αναγκάζοντας τον Ολλανδό να βγει στην εξωτερική.

Στον Φερστάπεν δεν άρεσε η κίνηση του ανταγωνιστή του και έτσι σήκωσε επιδεικτικά το μεσαίο του δάχτυλο προς αυτόν, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα και ηλίθιο στο team radio, με τη Red Bull να του συνιστά να μην ασχοληθεί με το θέμα.

Στη μικτή ζώνη ο Ολλανδός αναφέρθηκε στο περιστατικό λέγοντας: «Δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει, ξεκινούσαμε όλοι χρονομετρημένους γύρους και δεν ξέρω τι συνέβη εκεί».

Δείτε το βίντεο:

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG

— Formula 1 (@F1) October 22, 2021