Σοκ και δέος – Ρήτρα αποδέσμευσης ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στον Πέδρι!

Η Μπαρτσελόνα έφτασε σε συμφωνία με τον Πέδρι για την ανανέωση του συμβολαίου του όπως αποκάλυψε ο έγκυρος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο με μια ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός, ο νεαρός άσος θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2026 και οι λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές θα γίνουν γνωστές τις επόμενες μέρες ή και ώρες.

Πέρα από την ανανέωση του συμβολαίου του για τα επόμενα έξι χρόνια, η Μπαρτσελόνα τοποθέτησε και ρήτρα αποδέσμευσης στον Πέδρι, η οποία φέρεται να φτάνει στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Barcelona have reached total agreement with Pedri to extend his contract until June 2026, here we go! New deal to be signed in the next hours/days. Final clauses agreed and fixed too. ⭐🇪🇸 #FCB

EXCL: new release clause for Pedri will be €1B (one billion). 🤝 #Pedri pic.twitter.com/L3EECyDQNg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2021