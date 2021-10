NBA – Γκρίζλις και Μπακς έπαιξαν τρεις περιόδους λόγω… φωτιάς

Με περίεργο τρόπο ξεκίνησε, έστω και ανεπίσημα, η χρονιά για τους πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς, με το παιχνίδι της ομάδας του Αντετοκούνμπο με τους Μέμφις Γκρίζλις στο FedEx Forum να μην ολοκληρώνεται ποτέ.

Ειδικότερα, στο τέλος της τρίτης περιόδου υπήρξε μια ειδοποίηση για ύπαρξη φωτιάς σε ένα μέρος του γηπέδου, κάτι που ανάγκασε τους υπευθύνους να διατάξουν την άμεση αποχώρηση των θεατών από τις κερκίδες.

Το παιχνίδι δε συνεχίστηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, παρά το γεγονός πως όλα έγιναν για μια σπίθα σε χώρο όπου δεν υπήρχε πρόσβαση, με τους Γκρίζλις να επικρατούν με 87-77.

Οι Μπακς αγωνίστηκαν χωρίς έξι παίκτες, ανάμεσά τους και ο Γιάννης, με τον Θανάση να ξεκινά βασικός και τον Καλαϊτζάκη να παίρνει χρόνο συμμετοχής.

Χαρακτηριστικές είναι οι στιγμές με τους παίκτες των Ελαφιών να αποχωρούν από το γήπεδο κρατώντας στα χέρια τους ταψιά γεμάτα από φαγητό.

