Το χτεσινό «ξέσπασμα» του Νίκου Δένδια κατά της Γερμανίας για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, ενδέχεται να έχει και συνέχεια και να μην περιοριστεί στην έκφραση δυσαρέσκειας του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών προς τον Γερμανό ομόλογό του Χάικο Μάας.

Στο πλαίσιο αυτό είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άγκελα Μέρκελ προκειμένου να της εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι σε μια ακόμα διάσκεψη για τη Λιβύη όπως αυτή της 23ης Ιουνίου η Ελλάδα δεν έχει λάβει πρόσκληση από το Βερολίνο.

Στις χτεσινές του δηλώσεις ο κ. Δένδιας υπαινίχτηκε τη σχετική πρωτοβουλία από τον πρωθυπουργό ενώ σήμερα η Γερμανία έδωσε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τις ελληνικές διαμαρτυρίες και προσπάθησε να διασκεδάσει τις ελληνικές ανησυχίες.

Το επιχείρημα του Βερολίνου για τον εκ νέου αποκλεισμό της Ελλάδας είναι πως η σύνθεση της Διάσκεψης αυτής είναι ίδια με την προηγούμενη του 2020 και επιπλέον πως το θέμα αφορά την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και ως εκ τούτου τις χώρες που έχουν εμπλακεί με στρατεύματα στη Λιβύη.

Η εκπρόσωπος του Γερμανικού υπουργείου ΕξωτερικώνΜαρία Άντεμπαρ δήλωσε ότι «η βάση για τη δεύτερη Διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη είναι όσοι συμμετείχαν στην Διάσκεψη του Ιανουαρίου 2020 και στην διαδικασία follow up που δημιουργήθηκε μετά».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η Λιβύη και οι εξελίξεις στη χώρα «είναι ένα θέμα που δικαίως ενδιαφέρει πολλούς διεθνείς παράγοντες και χώρες και για αυτό η κυβέρνηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον να συνεργαστεί με όλους όσο το δυνατόν και στην ΕΕ και στα Ηνωμένα Έθνη».

«Αλλά αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η βάση των συμμετεχόντων είναι αυτή της προηγούμενης Διάσκεψης και της διαδικασίας follow up», επανέλαβε.

Ο Γερμανός Πρέσβης στην Αθήνα Έρνστ Ράιχελ μιλώντας στο Regional Growth Conference (περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο) και απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν προσεκλήθη η Ελλάδα, ανέφερε πως στόχος της διάσκεψης είναι να παρευρεθούν μόνο χώρες που έχουν εμπλακεί στη Λιβύη με στρατεύματα ενώ, σημείωσε πως το ζήτημα αυτό δεν είναι «γερμανικό» αλλά άπτεται των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, συμπλήρωσε πως δεν είναι τωρινή συζήτηση αλλά η ατζέντα έχει χαραχθεί από το 2019.

Το αίτημα για συμμετοχή της Ελλάδας ουσιαστικά είχε κατατεθεί επισήμως προχτές από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στον Γερμανό υφυπουργό Εξωτερικών Μίχαελ Ροτ.

«Για εμάς, μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Λιβύη, με τις δύο επισκέψεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη και μια επίσκεψη του Λίβυου Προέδρου στην Ελλάδα, και με το γεγονός ότι έχουμε δεσμεύσει δυνάμεις στην επιχείρηση «Ειρήνη», είναι σημαντικό να είμαστε «παρών»» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο κ. Βαρβιτσιώτης στις κοινές δηλώσεις με τον Γερμανό υφυπουργό.

Προσέθεσε πως ο Μίχαελ Ροτ άκουσε το ελληνικό αίτημα και δήλωσε βέβαιος ότι θα το διαβιβάσει στη γερμανική κυβέρνηση, στο υψηλότερο επίπεδο, με την ακριβή επιχειρηματολογία που του παρουσίασε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Ο κ. Ροτ δεν αναφέρθηκε στο θέμα στις δικές του δηλώσεις και τόνισε ότι «θέλουμε εποικοδομητικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας, αλλά δεχόμαστε ότι η Τουρκία διαδραματίζει τελικά έναν εποικοδομητικό ρόλο και σταματά την επιθετικότητα» προσθέτοντας την υποστήριξη της Γερμανίας για ένα διαρκή διάλογο Ελλάδας και Τουρκίας.

I welcomed today in Athens my 🇩🇪 colleague & friend @MiRo_SPD. Our discussion focused on EU achievements #NextGenerationEU & #DigitalGreenCertificate, #migration & 🇬🇷 participation in the Berlin conference on Libya. We need new ideas to make our 🇪🇺 common house grow stronger! pic.twitter.com/eVdSD1NIS4

— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) June 2, 2021