Ολυμπία Δουκάκη: To Χόλιγουντ αποχαιρετά την ομογενή οσκαρική ηθοποιό

Η βραβευμένη με Όσκαρ, σπουδαία ομογενής ηθοποιός Ολυμπία Δουκάκη πέθανε χθες Μεγάλο Σάββατο σε ηλικία 89 ετών, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ασθένειας, στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη.

«Η αγαπημένη μου αδελφή, Olympia Dukakis, έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή, στη Νέα Υόρκη», έγραψε ο αδελφός της Apollo, επιβεβαιώνοντάς τον θάνατό της στην σελίδα του στο Facebook. «Μετά πολλούς μήνες που η υγεία της έφθινε, επιτέλους βρήκε ειρήνη και είναι με τον σύζυγό της Louis».

My beloved sister, Olympia Dukakis, passed away this morning in New York City. After many months of failing health she is finally at peace and with her Louis. Δημοσιεύτηκε από Apollo Dukakis στις Σάββατο, 1 Μαΐου 2021

To Χόλιγοντ αποχαιρετά την Ολυμπία Δουκάκη

Η είδηση του θανάτου της Δουκάκη βύθισε στο πένθος τον κόσμο του Χόλιγουντ, που έσπευσε μέσα από αναρτήσεις στα social media να αποχαιρετήσει την ηθοποιό που όπως σημειώνει σε σχετική της ανάρτηση η Αμερικανική Ακαδημία των Όσκαρ «έφερε ζεστασιά, χιούμορ και πνεύμα στην σκηνή και στην οθόνη».

Olympia Dukakis brought warmth, humor and wit to the stage and screen for almost 60 years, including a stellar run of unforgettable roles in «Steel Magnolias» «Tales of the City» and «Moonstruck,» for which she won a Best Supporting Actress Oscar. She will be missed. pic.twitter.com/TLuNTx32PI — The Academy (@TheAcademy) May 1, 2021

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Σερ αναφέρθηκε στον θάνατο της Ολυμπίας Δουκάκη μέσω Twitter, χαρακτηρίζοντάς την «καταπληκτική ηθοποιό» και προσθέτοντας: «Μίλησα μαζί της πριν από τρεις εβδομάδες. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένη».

Olympia Dukakis Was an Amazing,Academy Award Winning Actress.Olympia Played My Mom In Moonstruck,& Even Though Her Part was

That Of a Suffering Wife, We😂ALL The Time.She Would Tell Me How MUCH She Loved Louis,Her”Handsome Talented,Husband”.I Talked To Her 3Wks Ago. Rip Dear One pic.twitter.com/RcCZaeKFmz — Cher (@cher) May 1, 2021

Άλλη μια οσκαρική ηθοποιός, η Βαϊόλα Ντέιβις, χαρακτήρισε την Ολυμπία Δουκάκη «την τέλεια ηθοποιό», η οποία «έκανε τους πάντες γύρω της καλύτερους» και «ήταν χαρά να συνεργάζεσαι μαζί της».

RIP Olympia Dukakis…the consummate actor. You made all around you step up their game. A joy to work with. Rest well. «May flights of angels sing thee to thy rest».💛💛💛https://t.co/9uC2Ld4rTU — Viola Davis (@violadavis) May 1, 2021

She would tell us: don’t forget that the reason you wanted to do this was that it looked like fun. And it is. Amid the sweat and the angst, don’t forget the fun. Rest in peace, Olympia. 2/2 https://t.co/8kMGEvgdGQ — Michael McKean (@MJMcKean) May 1, 2021

RIP to my old Montclair neighbor, beautiful artist and co-founder of the Whole Theater company, Olympia Dukakis. pic.twitter.com/YQOLCz4hj4 — Alex Winter (@Winter) May 1, 2021

H Ολυμπία Δουκάκη με μια ματιά

Γεννήθηκε στην Μασσαχουσέττη στις 20 Ιουνίου του 1931, από Έλληνες μετανάστες, την Αλεξάνδρα και τον Κωνσταντίνο Δουκάκη. Ξεκίνησε την θεατρική της καριέρα στη Βοστόνη το 1958 και το 1963 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία του Ρόμπερτ Ρόσεν «Λίλιθ». Την ίδια χρονιά, κέρδισε το βραβείο Obie για το φιλμ A Man’s a Man, και ακόμη ένα Obie, δύο χρόνια αργότερα, για τη συμμετοχή της στο The Marriage of Bette and Boo.

Η εμφάνισή της στην παραγωγή του Broadway «Social Security» θεωρήθηκε αργότερα το «εισιτήριό της» στις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Το 1987 κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού (Moonstruck).

Παραλαμβάνοντας το βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου, τον Απρίλιο του 1988, ενώ ο εξάδελφός της μαχόταν για το χρίσμα των Δημοκρατικών ώστε να είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, η Ολυμπία Δουκάκη, στο τέλος της σύντομης ομιλίας της, ύψωσε το χρυσό αγαλματίδιο και φώναξε «πάμε Μάικλ».

Ο Μάικλ Δουκάκης κέρδισε όντως το χρίσμα των Δημοκρατικών, όμως κατόπιν υπέστη βαριά ήττα από τον Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους στις εκλογές.

Κατά τη διάρκειας της καριέρας της ενσάρκωσε δεκάδες ρόλους στην off-Broadway σκηνή. Το 1965, ξεκίνησε να διδάσκει στο τμήμα New School of Arts του πανεπιστημίου Καλών Τεχνών Tisch της Νέας Υόρκης και προς τιμήν της δίνεται κάθε χρόνο υποτροφία με το όνομά της, σε κάποιον φοιτητή ή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου με ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.

Ήταν εξαδέλφη του Μάικλ Δουκάκης, πολιτικού, υποψήφιου των Δημοκρατικών για την Προεδρία της Αμερικής το 1988.

Ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, υποστήριξε τη νομιμοποίηση του γάμου ομοφυλοφίλων.

Μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε στις ταινίες Look Who’s Talking και Mr. Holland’s Opus ενώ τηλεοπτικά ξεχώρισε με την συμμετοχή της στο Tales of the City του 1993 και το σίκουελ που ακολούθησε, για το οποίο είχε μάλιστα προταθεί και για βραβείο Emmy.

Το 2013, κέρδισε το δικό της άστρο στο Hollywood Walk of Fame to 2013.