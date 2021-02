«Αυτός ο άνδρας ποντάρει 1,7 δισ. δολάρια στα δικαιώματα των αγαπημένων σας τραγουδιών». Αυτόν τον τίτλο έβαλαν οι «New York Times» στην εκτενή συνέντευξη του Μερκ Μερκουριάδη που δημοσίευσαν πριν από μερικές εβδομάδες.

Ο ελληνικής καταγωγής ιδρυτής και CEO του Hipgnosis Songs Fund (μια αναφορά στην περίφημη ομάδα ντιζάινερ που έχει δημιουργήσει κάποια από τα πιο εμβληματικά εξώφυλλα δίσκων του 20ού αιώνα) αποτελεί το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας τον τελευταίο χρόνο καθώς η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία του αγοράζει και διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα διάσημων τραγουδιών, από το «Back to Black» της Εϊμι Γουάινχαουζ και το «SexyBack» του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μέχρι το «Umbrella» της Ριάνα και το «Let’s Stay Together» του Αλ Γκριν. Πρόσφατα μάλιστα ανακοινώθηκε πως απέκτησε το 100% του ρεπερτορίου της Σακίρα σε μια συμφωνία που λέγεται ότι κόστισε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Στο ΒΗΜΑgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής» ο Γιώργος Νάστος μεταφέρει τη συνομιλία του μέσω Zoom με τον 57χρονο Μερκουριάδη που ακολουθείται στο Twitter από πλήθος διεθνούς εμβέλειας προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Μπαράκ Ομπάμα και η Γιόκο Oνο.

Ο αεικίνητος τύπος με το ξυρισμένο κεφάλι αποδείχτηκε χειμαρρώδης, ευφυέστατος και μεγάλος φαν της ροκ: «Αν είμαι μακριά από την οικογένειά μου και νιώσω πεσμένος ψυχολογικά θα βάλω να ακούσω το “Achilles Last Stand” των Led Zeppelin ή το “Go Your Own Way” των Fleetwood Mac και γρήγορα θα νιώσω φανταστικά».

