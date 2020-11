ΕΕ : Συμφωνία για τον Προϋπολογισμό – Πρώτο «πράσινο φως» για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν τις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021-2027, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την ενεργοποίηση του πακέτου ανάκαμψης ύψους 1,8 τρισ. ευρώ.

«Μια συμφωνία για την Ευρώπη. Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταλήγουν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το πακέτο προϋπολογισμού και ανάκαμψης της ΕΕ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ Σεμπαστιάν Φίσερ στο Twitter, προσθέτοντας ότι η συμφωνία εξακολουθεί να χρειάζεται επίσημη έγκριση.

‼️#Breaking: A #deal for Europe – Council & EP negotiators reach political agreement on the #EUbudget & recovery package.

Main elements: Targeted reinforcement of 🇪🇺 programs while respecting #EUCO conclusions.

Now: @Europarl_EN+@EUCouncil need to give final approval. #WhiteSmoke pic.twitter.com/gDQQII30oj

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) November 10, 2020