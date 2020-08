Λιβύη: Κατάπαυση εχθροπραξιών και εκλογές ανακοίνωσε ο Σάρατζ

A member of security forces loyal to Libya's internationally recognised government holds a weapon during a security deployment in Tarhouna city, Libya June 11, 2020. REUTERS/Ismail Zitouny

Οι αντίπαλες αρχές στη Λιβύη ανακοίνωσαν χωριστά σήμερα πως θα οργανώσουν προσεχώς εκλογές και πως παύουν όλες τις μάχες στη λιβυκή επικράτεια, στο πλαίσιο μιας «συνεννόησης» η οποία χαιρετίσθηκε από τον ΟΗΕ. Σε δύο χωριστές ανακοινώσεις, ο Φάγεζ αλ-Σάρατζ, επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) που έχει έδρα την Τρίπολη και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και ο Αγκίλα Σάλεχ, πρόεδρος του αιρετού κοινοβουλίου που έχει την έδρα του στην ανατολική Λιβύη, ανακοίνωσαν πως θα διεξαχθούν προσεχώς εκλογές και διέταξαν όλα τα μέρη να τηρήσουν «άμεση κατάπαυση του πυρός και να σταματήσουν όλες τις μάχες σε όλη τη λιβυκή επικράτεια». Η εξέλιξη αυτή, έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες για προσπάθειες εδραίωσης της Τουρκίας στη Λιβύη. Η εδραίωση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στη Λιβύη δεν θα συνδεθεί μόνο με τη λειτουργία του λιμένα και των αεροδρομίων στην Τρίπολη και τη Μισράτα, καθώς και με τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αλ Ουατίγια, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη δημιουργία ναυτικής βάσης στην πόλη Αλ Κουμς, ανατολικά της πρωτεύουσας του κράτους της Βόρειας Αφρικής. Σύμφωνα με λιβυκές, τουρκικές και ιταλικές πηγές, ήδη στις 10 – 12 Αυγούστου στο λιμάνι της Αλ Κουμς (βρίσκεται 120 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, κοντά στην αρχαία πόλη Leptis Magna), οι εργασίες υποδομής θα αρχίσουν για να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη παρουσία ξένων δυνάμεων. Εκτός από την εκ νέου δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων για τον ελλιμενισμό πολεμικών πλοίων (συμπεριλαμβανομένων φρεγατών), θα εγκατασταθούν στην Αλ Κούμς ειδικές δυνάμεις καθώς και μονάδες υποβρύχιων καταστροφών του τουρκικού ναυτικού, που θα παρέχουν προστασία της βάσης από την ξηρά και τον αέρα. Η εναέρια κάλυψη θα γίνεται από ηλεκτρονικό εξοπλισμό πολέμου (πιθανώς θα χρησιμοποιηθούν τα συστήματα KORAL και Redet-2), οι τελευταίες εκδόσεις του συστήματος αεροπορικής άμυνας Hawk και τα αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά Korkut, τα οποία θα πρέπει να προσφέρουν προστασία από πιθανές ενέργειες της Πολεμικής Αεροπορίας του Εθνικού Στρατού της Λιβύης – LNA.