Κόλπος της Βεγγάλης: Ξεβράστηκε στην ακτή νεκρή φάλαινα

Μπροστά σε ένα φριχτό θέαμα βρέθηκαν οι κάτοικοι της επαρχίας Ανατολικής Μινταπόρ της Δυτικής Βεγγάλης όταν είδαν το κουφάρι μιας νεκρής φάλαινας μήκους 11 μέτρων.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media από την παραλία δείχνουν σημάδια από πληγές στο σώμα της φάλαινας.

Οι άνθρωποι που εργάζονται στην δασική υπηρεσία της επαρχίας εξετάζουν τα αίτια θανάτου του θηλαστικού.

Οι φάλαινες αναγνωρίζονται ως είδος υπό διακινδύνευση στην Ινδία και προστατεύονται από το νόμο ήδη από το 1972. Πολύ συχνά συναντώνται να κολυμπούν στα ζεστά νερά του Κόλπου της Βεγγάλης.

A large #whale washed ashore on Monday in #Mandarmani in the East #Midnapore district of #WestBengal.The cause of the whale’s death is still undetermined,but the tail and body of the dead whale are marked with injuries.#DarkNetflix #coronavirus #USA #UK #Australia #kashmir #pune pic.twitter.com/zXv9Hoa1gE

— Bhushan Lal Koul (@BhushanLalKoul2) June 29, 2020