Πέθανε ο δημιουργός του διάσημου λογότυπου «I love NY»

Ο σημαντικός αμερικανός γραφίστας Μίλτον Γκλέιζερ, δημιουργός του εμβληματικού λογότυπου «I love NY», πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 91 ετών.

Η σύζυγός του Σίρλεϊ Γκλέιζερ ανακοίνωσε τον θάνατό του στους New York Times, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο.

Γεννηθείς την 26η Ιουνίου του 1929 στο Μπρονξ, ο Γκλέιζερ δημιούργησε το λογότυπο «I love NY» τη δεκαετία του 1970, συγκεκριμένα το 1977, έπειτα από αίτημα της δημοτικής αρχής, για τις ανάγκες μιας τουριστικής καμπάνιας.

«Αυτό που ο Μίλτον Γκλέιζερ προσέφερε στη Νέα Υόρκη θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα έπειτα από εκείνον. Το «I love NY» ήταν το τέλειο λογότυπο εκείνη την εποχή και εξακολουθεί και σήμερα. Χάσαμε έναν εξαιρετικό σχεδιαστή και έναν μεγάλο Νεοϋορκέζο» είπε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

What Milton Glaser gave to New York will long survive him.

I❤️New York was the perfect logo at the time he created it and remains so today.

We lost a brilliant designer and a great New Yorker.https://t.co/LNRPNcHzou

