Μπάγερν: Το σήκωσε σε άδειο γήπεδο

Την κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος πανηγύρισε η Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί είχαν κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο εδώ και αρκετές εβδομάδες, μετά τη νίκη επί της Βέρντερ, αλλά σήμερα αναδείχθηκαν και τυπικά πρωταθλητές, μετά την απονομή της… σαλατιέρας.

Μια ιδιαίτερη χρονιά, στην οποία η Μπάγερν είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, που είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυση του Νίκο Κόβατς και την πρόσληψη του Φλικ.

Μια σεζόν, που είχε δύο μεγάλες διακοπές. Τη χειμερινή, αλλά και τη δίμηνη διακοπή από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Μαΐου λόγω του κορωνοϊού.

Μάλιστα, λόγω του Covid-19 οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τίτλου ήταν εντελώς διαφορετικοί από ότι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

Ο Φλικ και οι ποδοσφαιριστές του σήκωσαν τη… σαλατιέρα και πανηγύρισαν σε άδειο γήπεδο. Παρόλα αυτά δεν έχασαν το κέφι τους και γιόρτασαν με την ψυχή τους το 8ο σερί πρωτάθλημα.

Bayern Munich lift the Bundesliga trophy for the eighth consecutive season 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/xw2xkGxo08

— ESPN FC (@ESPNFC) June 27, 2020