Κοροναϊός: Στους 811 οι νεκροί – Υπέκυψαν 89 μέσα σε μία μέρα

Ο απολογισμός των νεκρών από την επιδημία πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός ανέρχεται σε 811 ως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην ηπειρωτική Κίνα, καθώς ακόμη 89 ασθενείς υπέκυψαν το Σάββατο, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική επιτροπή υγείας.

Στην επαρχία Χουμπέι, την εστία της επιδημίας, καταγράφησαν επιπλέον 81 θάνατοι.

Σε όλη την ηπειρωτική Κίνα, καταγράφησαν χθες 2.656 νέα επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 2019-nCoV, αυξάνοντας σε 37.198 το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα.

Στην Κίνα οι ερευνητές του ΠΟΥ -Αυξάνονται τα κρούσματα

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης η ομάδα των εμπειρογνωμόνων που ερευνά την επιδημία του νέου κοροναϊού θα αναχωρήσει για την Κίνα την Δευτέρα ή την Τρίτη, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην έδρα του οργανισμού στη Γενεύη.

Ο αντικυβερνήτης της επαρχίας Χουμπέι, που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας, είπε ότι ο ανεφοδιασμός σε ιατρικό εξοπλισμό έχει βελτιωθεί, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν και πάλι προβλήματα αν επιδεινωθεί η επιδημία.

Ελλείψεις σε μάσκες

Σύμφωνα με τον Κάο Γκουανγκτζίνγκ, οι μεγαλύτεροι παραγωγοί προστατευτικών ειδών (μάσκες, στολές) επαναλειτουργούν τις μονάδες τους από τις 7 Φεβρουαρίου, όμως κάποια μικρότερα εργοστάσια δεν έχουν προς το παρόν τεθεί σε λειτουργία. «Ελλείψεις υπάρχουν ακόμη», παραδέχτηκε. Μόνο στην επαρχία Χουμπέι καταγράφηκαν σήμερα 2.841 νέα κρούσματα.

Σύμφωνα με τον Κάο, τα εργοστάσια της Χουμπέι μπορούν να παράγουν πάνω από 30.000 προστατευτικές στολές ημερησίως και σύντομα η παραγωγή θα αυξηθεί στις 50.000

Οι κινεζικοί σιδηρόδρομοι (The China State Railway Group Co., Ltd) είχαν μεταφέρει περίπου 35.610 τόνους υλικού πρόληψης και προστασίας από το νέο κοροναϊό μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης (18:00) σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή τους.

Η συνολική ποσότητα των εφοδίων περιείχε 123.086 τεμάχια, συμπεριλαμβανομένων και 30.951 τόνων ειδικού ιατρικού υλικού.

Από την άλλη μεριά, η διακίνηση των επιβατών με τους σιδηροδρόμους μειώθηκε δραστικά κατά 89%, σε ετήσιο επίπεδο στην Κίνα.

Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές στην Ευρώπη

Όσον αφορά στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί περιστατικά σε Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ιταλία και Βέλγιο.

Στην πλειονότητά τους αφορούσαν ταξιδιώτες που επέστρεφαν από την Κίνα με εξαίρεση κάποια περιστατικά στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Η γαλλική κυβέρνηση επικαιροποίησε τις ταξιδιωτικές οδηγίες της για την Κίνα, ενώ δεν προτείνει επισκέψεις στην Κίνα, παρά μόνο για τις «απολύτως απαραίτητες» περιπτώσεις, εξαιτίας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με την εξάπλωση του νέου κοροναϊού, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο των Εξωτερικών.

Δύο σχολεία κοντά στην ορεινή περιοχή της Σαβοΐας, στην ανατολική Γαλλία όπου πέντε Βρετανοί διαγνώστηκαν με το νέο κοροναϊό θα κλείσουν την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν που κινούνταν όσοι έχουν διαγνωστεί πως έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Έντεκα Βρετανοί, συμπεριλαμβανομένων των πέντε που έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, εξετάζονται στα τοπικά νοσοκομεία.

Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ένα 11χρόνο παιδί που πρόσφατα βρέθηκε σε σχολείο στο ορεινό χωριό Κονταμίν.