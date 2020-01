Έως το 2025 στην Τότεναμ ο Λο Σέλσο

Κάτοικος Λονδίνου για τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο!

Η Τότεναμ ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Αργεντινού μέσου και έδωσε 60 εκατ. ευρώ στην Μπέτις για να κάνει δικό της τον παίκτη με κανονική μεταγραφή.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λο Σέλσο αγωνίζεται από τον Ιούνιο του 2019 στα «σπιρούνια» ως δανεικός.

Με λίγα λόγια, για 5,5 χρόνια ακόμη θα αγωνίζεται στην Τότεναμ ο Λο Σέλσο, ο ο οποίος μέχρι στιγμής μετράει 20 συμμετοχές και 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Δείτε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Λο Σέλσο από την Τότεναμ:

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.

✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 28, 2020