Τέξας : Πανικός έπειτα από πυροβολισμούς σε εκκλησία

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τέξας των ΗΠΑ μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς σε εκκλησία. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία.

Οπως μεταδίδουν τοπικά δίκτυα, οι αρχές έχουν σπεύσει στην πόλης Γουάιτ Σέτλμεντ του Τέξας, όπου το πρωί (τοπική ώρα) της Κυριακής σημειώθηκαν πυροβολισμοί για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

🇺🇸 — JUST IN: At least 3 people have been shot at the West Freeway Church of Christ in White Settlement, Texas — Shooter reportedly in custody. pic.twitter.com/XX1PUzVBJh

