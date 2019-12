Καβάνι-Ατλέτικο: «Κλειδώνει» η συμφωνία!

Όλα δείχνουν πως ο Έντινσον Καβάνι σύντομα θα είναι παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης!

Επτά χρόνια είναι ο Καβάνι στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά δεν θέλει να παραμείνει άλλο και να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους πρωτευουσιάνους. Συνολικά έχει κατακτήσει με τους Παριζιάνους 18 εγχώριους τίτλους (5 πρωταθλήματα και 4 Κύπελλα Γαλλίας, 5 Λιγκ Καπ και 4 Σούπερ Καπ.

Edinson #Cavani is getting closer to #AtleticoMadrid. He doesn’t renew his contract with #PSG. Total agreement between Matador and Enrique #Cerezo for a contract until 2023 with a wages of €12M a year. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2019