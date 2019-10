Μέσι: «Δεν έχουμε μιλήσει με Μπαρτομέου για ανανέωση, αλλά θέλω να παραμείνω στη Μπαρτσελόνα» (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι είναι από τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα τους celebrities που δεν μιλούν πολύ συχνά. Αφήνουν τις πράξεις τους και στην περίπτωσή μας το γήπεδο, να μιλήσει για εκείνους.

O σταρ της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Αργεντινής, μίλησε στο ισπανικό μέσο RAC1, όπου αναφέρθηκε στον γιο του, Ματέο Μέσι, στο αντίπαλον δέος, Κριστιάνο Ρονάλντο, στον ποδοσφαιρικό «πατέρα» του Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά και σε πολλά ακόμα.

Όσον αφορά τον Ματέο Μέσι: «Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει εδώ στην Καταλονία. Πιο πολύ νιώθουν Καταλανοί παρά Αργεντινοί. Ο Ματέο γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, την εθνική μέρα της Καταλονίας, άρα είναι πιθανότερο να είναι Καταλανός!»

Όσον αφορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Πραγματικά θα ήθελα να έχει παραμείνει στο ισπανικό πρωτάθλημα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η «κόντρα» μας. Παρά την απουσία του, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι δυνατή και θέλουν πάντα να βρίσκονται στην κορυφή».

Για το καλύτερο παιχνίδι του: «Το παιχνίδι που θυμάμαι περισσότερο είναι ο ημιτελικός του Champions League απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου, όπου νικήσαμε 2-0. Δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο παιχνίδι μου, αλλά σίγουρα είναι αυτό που μου έχει μείνει χαραγμένο στην μνήμη περισσότερο από όλα.

📆 #OnThisDay in 2️⃣0️⃣1️⃣1️⃣

Barcelona beat Real Madrid 2-0 in their Champions League semi-final first leg and Lionel Messi did this 🤯

Voted the third best goal in Barcelona’s history 🔥pic.twitter.com/MShlPhKbVc

— Goal (@goal) April 27, 2019