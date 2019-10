Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ : Πρώτη φορά μετά το 1989 χωρίς νίκη σε 10 εκτός έδρας

Αρνητικό ρεκόρ 30ετίας χρεώθηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ…

Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ συνεχίζει να προβληματίζει με την απόδοσή της, κάνοντας ακόμα μία «γκέλα», αυτή τη φορά με την Άλκμααρ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αναδείχτηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα με την ολλανδική ομάδα εκτός έδρας, σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ στις εξορμήσεις τους εκτός «Ολντ Τράφορντ».

Συγκεκριμένα τελευταία φορά που η ομάδα του Μάντσεστερ είχε 10 συνεχόμενες απώλειες βαθμών εκτός έδρας, ήταν το μακρινό 1989, στην τρίτη σεζόν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Το συγκεκριμένο σερί τρέχει από την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν και την ήττα από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς» και συνεχίζεται ακόμα… Οι επιδόσεις της ομάδας του Σόλσκιερ όλο και χειροτερεύουν και το ζήτημα είναι πότε θα σταματήσει η «κατρακύλα».

Δείτε το αρνητικό σερί αναλυτικά:

Looks like Jose actually did a alright job! https://t.co/21V3MX36dU

— Curtis Woodhouse (@curtiswoodhous8) October 3, 2019