Βαρουφάκης: Ο Γαβράς αποτυπώνει την αλήθεια μέσα από τη μυθοπλασία

Για τη νέα πολυσυζητημένη ταινία του Κώστα Γαβρά «Adults in the Room» , η οποία βασίζεται στο βιβλίο του, μίλησε στην εκπομπή One Report ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης. Ο κ. Βαρουφάκης ξεκαθάρισε πως η ταινία δεν είναι σε καμιά περίπτωση ντοκιμαντέρ, υποστηρίζοντας πως «αυτό που έχει πετύχει ο Κώστας Γαβράς είναι ότι μέσα από μια μυθολαστική παρουσίαση πραγματικών γεγονότων να αποτυπώνει την αλήθεια».

«Το κόκκινο χαλί είναι πολύ μίζερο»

Όσον αφορά στην παρουσία του στη Βενετία για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, ο κ. Βαρουφάκης τόνισε πως ήταν η πρώτη φορά που είδε την ταινία ολοκληρωμένη «και το δικαιούμουν γιατί είναι το βιβλίο μου». Πρόσθεσε δε ότι το κόκκινο χαλί «είναι πολύ μίζερο».

«Ο Γαβράς άκουσε όλα τα Eurogroup»

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη και στις επίμαχες ηχογραφήσεις του Eurogroup, λέγοντας ο Κώστας Γαβράς «δεν βασίστηκε σε αυτά που του είπε ο Βαρουφάκης. Άκουσε όλα τα Eurogroup» και μάλιστα από τις πρώτες μέρες της συνεργασίας τους. «Άρχισα να δουλεύω το βιβλίο μου κι εκείνος το σενάριο. Κάθε φορά που τελείωνα ένα κείμενο, μισό, ένα κεφάλαιο, το έστελνα, κι εκείνος έστελνε τις ιδέες για το σενάριο. Το βιβλίο είναι δικό μου και το σενάριο δικό του. Αλλά γινόταν συνεχώς αυτός ο διάλογος» ξεκαθάρισε ο κ. Βαρουφάκης.