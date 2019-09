Παπαδόπουλος στο in.gr: Στο «μικροσκόπιο» τα ενεργά ρήγματα στο Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο

Το μέγεθος της σεισμικής δόνησης δεν είναι μεγάλο ωστόσο αρκετές περιοχές της Αττικής «ταρακουνήθηκαν» καθώς ο σεισμός ήταν επιφανειακός και το επίκεντρό του εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα ανατολικά της Νέας Μάκρης, δήλωσε στο in.gr ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε πως το προκαταρκτικό μέγεθος του σεισμού ήταν 3,8 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη στο θαλάσσιο χώρο του νότιου Ευβοϊκού Κόλπου. «Ήταν επιφανειακός σεισμός γεγονός που δικαιολογεί το γεγονός ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχής της ανατολικής Αττικής και όχι μόνο» σημείωσε.

Ο σεισμολόγος εμφανίστηκε καθησυχαστικός τονίζοντας ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. «Για ένα τέτοιο μέγεθος σεισμού δεν τίθεται θέμα για το εάν είναι κύριος. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας και αν χρειαστεί θα επανεξετάσουμε το θέμα» ανέφερε.

Αναφορικά με το ιστορικό της περιοχής, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι έχει υπάρξει και στο παρελθόν σεισμική δραστηριότητα χωρίς όμως μεγάλα μεγέθη. Σχετικά με τα ρήγματα της περιοχής, είπε πως ο Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος έχει ενεργά ρήγματα αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποιο από αυτά εντάσσεται ο σημερινός σεισμός.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν συνδέεται με τον σεισμό της 19ης Ιουλίου στην Πάρνηθα.

Felt #earthquake (#σεισμός) M3.8 strikes 30 km E of #Athens (#Greece) 12 min ago. Please report to: https://t.co/s1utOlMd1A pic.twitter.com/wwER0R6Gau

— EMSC (@LastQuake) September 11, 2019