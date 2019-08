ΗΠΑ: Έφιπποι αστυνομικοί τραβούν με σκοινί μαύρο συλληφθέντα

Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών που δείχνουν δύο λευκούς έφιππους αστυνομικούς να τραβούν με ένα σκοινί έναν μαύρο συλληφθέντα σε δρόμο πόλης του Τέξας.

Ο 43χρονος Ντόναλντ Νίλι είχε ήδη συλληφθεί για ένα παράπτωμα -παράνομη είσοδο σε ιδιωτικό χώρο- το Σάββατο στο Γκάλβεστον, μιας πόλης περίπου 50.000 κατοίκων στις ακτές του Τέξας στον Κόλπο του Μεξικό. Οι έφιπποι αστυνομικοί τον έδεσαν με σκοινί που πέρασαν από τις χειροπέδες του και στη συνέχεια τον οδήγησαν σε αστυνομικό τμήμα, οκτώ τετράγωνα μακριά σε μια σκηνή που παραπέμπει σε εποχές δουλείας.

A picture is worth a thousand words….They wish they could put us back in chains….

— Jacque 🇯🇲🇺🇸 (@Jacque044) August 6, 2019