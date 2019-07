Μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε διυλιστήρια στο Τέξας

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε διυλιστήριο της Exxon Mobil στην περιοχή.

«Η πυρκαγιά βρίσκεται σε μονάδα που περιέχει υλικό από πολυπροπυλένιο» δήλωσε η εταιρία, η οποία παράλληλα κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους.

A fire has occurred at our Baytown Olefins Plant. Please see below for more information: pic.twitter.com/zGdmtd3U4Z

