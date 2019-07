Αψηφά τις ΗΠΑ η Τουρκία και συνεχίζει την παραλαβή των S-400

Συνεχίζει η Τουρκία την παραλαβή των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400, παρά τις απειλές των ΗΠΑ για κυρώσεις αλλά και τις διακομματικές αντιρρήσεις που εκφράστηκαν στο Κογκρέσο για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε στο twitter ότι «η παράδοση του αντιαεροπορικού συστήματος S-400 συνεχίστηκε σήμερα. Το τέταρτο ρωσικό αεροσκάφος που μετέφερε τμήματα των S-400 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιου Μούρτεντ, έξω από την Άγκυρα».

Την ανακοίνωση συνόδευε φωτογραφία του ρωσικού αεροσκάφους.

Delivery of S-400 Long Range Air and Missile Defense Systems resumed today. The fourth Russian plane carrying S-400 parts landed at Mürted Airport outside Ankara. pic.twitter.com/uEBtELKEht

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2019