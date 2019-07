Από το NBA στη Χίμκι ο Νταϊρίς Μπερτάνς

Σε μια πολύ καλή μεταγραφή προχώρησε η Χίμκι, με την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λετονό γκαρντ, Νταϊρίς Μπερτάνς, μέχρι το 2021, ο οποίος άφησε το ΝΒΑ για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Μπερτάνς πέρυσι αποφάσισε να αποχωρήσει στα μέσα της σεζόν από την Ιταλία και την Αρμάνι Μιλάνο, που αγωνιζόταν, για να κυνηγήσει το όνειρο του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ υπογράφοντας συμβόλαιο με τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Ο Λετονός δεν κατάφερε να πείσει τον Άλβιν Τζέντρι για τις ικανότητες του και πρόλαβε να παίξει μόλις σε μόλις 12 παιχνίδια μετρώντας κατά μέσο όρο 2,8 πόντους, 0,8 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ σε περίπου 14 λεπτά συμμετοχής.

Πλέον η Χίμκι του έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψει στην Ευρώπη και να συνεχίσει την καριέρα του από εκεί που την άφησε και να δείξει πόσο καλός παίκτης και κυρίως πόσο καλός σουτέρ είναι, αφού τα νούμερα του πίσω από τα 6,75 είναι αρκετά καλά.

⚡️ @DairisBertans переходит в «Химки». Соглашение рассчитано на 2 сезона. / Dairis Bertāns joins Khimki on the two-year deal, welcome!#ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/J3ISUCNlKM

— BC Khimki (@Khimkibasket) July 8, 2019