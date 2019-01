«Υπέγραψε προσύμφωνο με τη Γιουβέντους ο Ράμσεϊ!»

Ο 28χρονος διεθνής Ουαλός άσος, που μένει ελεύθερος από την Άρσεναλ τον Ιούνιο, έχει ήδη, σύμφωνα με διεθνή Μέσα, υπογράψει προσύμφωνο συνεργασίας με την πρωταθλήτριας Ιταλίας Γιουβέντους και το καλοκαίρι θα γίνει κάτοικος Τορίνου.

Ο έμπειρος μέσος που έχει φέτος με τους Κανονιέρηδες 24 συμμετοχές, 3 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου και στη συνέχεια θα μετακομίσει στη Serie A!

Aaron Ramsey’s January move to Juventus looks to be edging closer today – but reports that he has signed a pre-contract agreement are premature, @SkySportsNews has learnt.

Follow all of today’s transfer news: https://t.co/ZYUvZJumkB pic.twitter.com/GraOeVOSX0

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 3, 2019