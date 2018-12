Παραιτήθηκε και ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Τζιμ Μάτις

epa06503557 US Defense Secretary General James Mattis speaks to the media from the Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 07 February 2017. Mattis spoke about President Trump's desire for a military parade in Washington, DC. EPA/JIM LO SCALZO

Ο νέος υπουργός Αμυνας «θα ονομαστεί σύντομα», πρόσθεσε ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για «τρομερή πρόοδο» τη διετία κατά την οποία ο στρατηγός εν αποστρατεία ήταν επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, ειδικά σε ό,τι αφορά την αγορά νέου εξοπλισμού, και «ευχαριστώντας τον για την υπηρεσία του». Ο υπουργός Μάτις, πάντως, στρατηγός του Σώματος Πεζοναυτών ε.α., διευκρίνισε ότι παραιτείται. Στην επιστολή της παραίτησής του, ο Μάτις επισημαίνει πως αποχωρεί έτσι ώστε ο Τραμπ να μπορέσει να διορίσει κάποιον οι απόψεις του οποίου είναι εγγύτερες προς τις δικές του. Ο υπουργός Αμυνας προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου που είτε παραιτήθηκαν, είτε καθαιρέθηκαν, όπως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον τον Μάρτιο, τους οποίους ο Τραμπ απέπεμψε μέσω Twitter. Κατά το Brookings Institution, οι αντικαταστάσεις, οι καθαιρέσεις και οι παραιτήσεις επί προεδρίας Τραμπ είναι περισσότερες από ό,τι επί των ημερών των τελευταίων πέντε αμερικανών προέδρων. Η σεναριολογία για το μέλλον του Μάτις εντάθηκε τον Οκτώβριο, όταν ο Τραμπ είχε κρίνει κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CBS πως ο υπουργός Αμυνας είναι «περίπου Δημοκρατικός» αφήνοντας να εννοηθεί πως πιθανόν θα αποχωρούσε από την κυβέρνησή του.