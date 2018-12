Στρατιώτες του… Σύμπαντος δημιουργεί ο Τραμπ

Την εντολή για τη δημιουργία της στρατιωτικής διοίκησης Διαστήματος υπέγραψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ με τη νέα υπηρεσία να έχει καθήκον να επιβλέπει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της χώρας στο Διάστημα.

Σε μήνυμά του, που απευθύνεται στον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις και δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ζήτησε επίσης από το Πεντάγωνο να προτείνει τον διορισμό ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού ως επικεφαλής αυτής της νέας «Στρατιωτικής Διοίκησης του Διαστήματος».

Η νέα διοίκηση αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας του νέου κλάδου του αμερικανικού στρατού που θέλει να ιδρύσει ο Τραμπ, της Δύναμης του Διαστήματος, την οποία ο Μάτις έχει χαρακτηρίσει δαπανηρή και άχρηστη. Η ίδρυση αυτού του κλάδου πάντως μπορεί να συναντήσει την αντίσταση του Κογκρέσου, που πρέπει να εγκρίνει τη χρηματοδότησή της.

Η νέα διοίκηση θα λειτουργεί παράλληλα με τις άλλες στρατιωτικές διοικήσεις, που είναι αρμόδιες για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και άλλες περιοχές του κόσμου, εξήγησε ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς. «Σήμερα ξεκινά μια νέα εποχή για την αμερικανική εθνική ασφάλεια», τόνισε.

Today, @POTUS Trump will direct the @DeptofDefense to establish a Combatant Command that will oversee all of our military activities in space. This Space Command will be the 11th Combatant Command in the U.S. military. pic.twitter.com/5m7jZUr2vB

— Vice President Mike Pence (@VP) December 18, 2018