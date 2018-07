Χιλή: Ο Πινιέρα κατά της Ρωμαιοκαθολικής για τα σκάνδαλα με τους παιδόφιλους ιερείς

Είναι η 1η φορά που ο Πρόεδρος της χώρας τοποθετείται δημοσίως για το θέμα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 59'

Chile's President Sebastian Pinera speaks during the inauguration of the 13th Pacific Alliance Summit in Puerto Vallarta, Mexico July 24, 2018. REUTERS/Carlos Jasso (File: 2018-07-24T190502Z_1944246354_RC1ECFC241E0_RTRMADP_3_PACIFIC-ALLIANCE.JPG )

Η ρωμαιοκαθολική ιεραρχία «θα μπορούσε και θα όφειλε» να έχει αποφύγει τις πολυάριθμες σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών, τόνισε με επικριτικό τόνο ο Χιλιανός πρόεδρος Σεμπαστιάν Πινιέρα, στις πρώτες του δηλώσεις για το σκάνδαλο που συνταράσσει την εκκλησία της Χιλής, αλλά και το Βατικανό.



Η ιεραρχία «θα μπορούσε και θα όφειλε να είχε αποφύγει τις πολυάριθμες κακοποιήσεις και τα πολλά δεινά των παιδιών στη Χιλή» και «με λυπεί βαθύτατα» η υπόθεση αυτή, επισήμανε ο Πινιέρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην Περιφερειακή Ένωση Τηλεοπτικών Δικτύων (Arcatel), η οποία μεταδόθηκε το Σάββατο από ΜΜΕ.



«Πολλές αρχές της καθολικής εκκλησίας γνώριζαν αυτές τις πράξεις και, αντί να τις αντιμετωπίσουν (γνωστοποιώντας) την αλήθεια, τις συγκάλυψαν», συνέχισε ο αρχηγός του κράτους.



«Ελπίζω ότι αυτό θα δώσει ένα μεγάλο μάθημα στην καθολική εκκλησία και το λέω ξεκάθαρα και με σεβασμό, ως καθολικός: η εκκλησία δεν πρέπει να συγκαλύπτει ποτέ ένα έγκλημα, ακόμα λιγότερο όταν πρόκειται για εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης με θύματα παιδιά», επέμεινε.



Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Πινιέρα τοποθετήθηκε δημοσίως για το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που πλήττει εδώ και μήνες τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία στη Χιλή.



Συνολικά 158 στελέχη της εκκλησίας –επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι, αλλά και λαϊκοί στις τάξεις της– αντιμετωπίζουν έρευνες για σεξουαλικές κακοποιήσεις με θύματα ανήλικους και ενήλικους από τη δεκαετία του 1960.



Η γενική εισαγγελία κάνει λόγο μέχρι τώρα για 266 θύματα, 178 από τα οποία ήταν ανήλικα όταν υπέστησαν τις κακοποιήσεις.



Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Χιλή τον Ιανουάριο, ο πάπας Φραγκίσκος είχε υπερασπιστεί σθεναρά τον επίσκοπο Χουάν Μπάρος –τον οποίο βαρύνουν υποψίες πως είχε συγκαλύψει τα εγκλήματα ενός γηραιού παιδεραστή ιερέα– λέγοντας πως είναι πεπεισμένος για την αθωότητά του και απαιτώντας από τα θύματα να παρουσιάσουν αποδείξεις για την ενοχή του. Κατόπιν ζήτησε συγγνώμη, πριν στείλει τον Τσαρλς Σικλούνα, τον αρχιεπίσκοπο της Μάλτας στον οποίο έχει αναθέσει την έρευνα για τις υποθέσεις παιδεραστίας σε βάρος των ιερέων, να συναντηθεί με τα θύματα.



Τον Μάιο, ο πάπας προσκάλεσε στη Ρώμη ορισμένα από τα θύματα και συγκάλεσε μια σύνοδο των Χιλιανών επισκόπων. Οι τελευταίοι υπέβαλαν μαζικά τις παραιτήσεις τους έπειτα από αυτή τη συνάντηση. Μέχρι στιγμής, ο Φραγκίσκος έχει κάνει δεκτές τις παραιτήσεις πέντε εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένου του Μπάρος.



Σχόλια αναγνωστών (0) Κόσμος περισσότερες ειδήσεις